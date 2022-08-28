Российский военный назвал целью московского автопробега поддержку братского народа Сербии

Военнослужащий 106-й дивизии ВДВ, член центрального совета Союза десантников Московской области Роман Зарипов считает, что все участники московского автопробега в поддержку сербов стоят «за победу русского мира».

Он уверен, что эта акция продемонстрирует гражданам Сербии благодарность со стороны россиян.

По его словам, сегодня очень важно отстаивать традиционные ценности и поддерживать в этом своих союзников.

«Какое-то время в стране была стагнация. Нас обманули, рассорили, но победить таким образом нас не смогли. Однако люди долго этого не понимали. Теперь Запад ищет какой-то другой путь, ситуация стала критической. В России начинают это осознавать, как и то, что те, кто разделяет одни и те же ценности, должны держаться друг друга», — сказал Зарипов в комментарии RT.

В воскресенье, 28 августа, в Москве проходит автопробег, направленный на поддержку сербского народа, подвергаемого беспрецедентному давлению Запада из-за дружественных отношений с Россией.

В этот же день в Белграде состоится масштабное шествие, тематически связанное с московским мероприятием.