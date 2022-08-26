Заслуженный учитель России Ямбург высказался о проблеме буллинга в школах

Заслуженный учитель России, академик РАО Евгений Ямбург высказался о проблеме буллинга в школах.

«Буллинг — вечная проблема. Здесь главную роль играют родители. Даже если они постоянно на работе, они должны заметить, что с их ребёнком что-то не так — снизилась успеваемость, появились перепады настроения или, наоборот, замкнутость. Важно не пускать на самотёк, а спросить прямо», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По его словам, ребёнок должен знать, что родители на его стороне, что бы ни произошло.

Как отметил эксперт, важно донести информацию до руководства учебного заведения и постоянно держать ситуацию на контроле.

Ранее психолог Мария Забурмах в беседе с Общественной службой новостей дала рекомендации родителям в преддверии нового учебного года.