Заслуженный учитель России Ямбург высказался о проблеме буллинга в школах
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«Буллинг — вечная проблема. Здесь главную роль играют родители. Даже если они постоянно на работе, они должны заметить, что с их ребёнком что-то не так — снизилась успеваемость, появились перепады настроения или, наоборот, замкнутость. Важно не пускать на самотёк, а спросить прямо», — заявил он в беседе с Пятым каналом.
По его словам, ребёнок должен знать, что родители на его стороне, что бы ни произошло.
Как отметил эксперт, важно донести информацию до руководства учебного заведения и постоянно держать ситуацию на контроле.
Ранее психолог Мария Забурмах в беседе с Общественной службой новостей дала рекомендации родителям в преддверии нового учебного года.