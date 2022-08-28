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Участник автопробега в поддержку Сербии назвал его «знаком солидарности» двух народов

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Воскресный автопробег в Москве — знак солидарности российского народа с народом Сербии, который сегодня снова оказался в ситуации 1990-х годов. Об этом RT заявил участник акции, руководитель отряда мобильных действий поисково-спасательного обеспечения, офицер запаса Владимир Кошкарёв.
Участник автопробега в поддержку Сербии назвал его «знаком солидарности» двух народов
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandar Milosavljevic / EyeEm

По его словам, подобные мероприятия «выражают позицию российского народа».

«Сегодня важно поддерживать всех славян, на которых идёт атака, не только сербов. Но сербы, как всегда, проявляют свою политическую, гражданскую позицию, выражая солидарность с Россией. При этом они находятся под пристальным «вниманием» заокеанских партнёров», — сказал Кошкарёв.

С его точки зрения, задача акции — обозначить взгляды россиян.  

«Как говорит наш президент, нам уже пора прекращать с кем-то там заигрывать, а просто заявлять о себе», — сказал участник московского автопробега.

В воскресенье, 28 августа, в российской столице проходит автопробег, направленный на поддержку сербского народа, подвергаемого беспрецедентному давлению Запада из-за дружественных отношений с Россией.

В этот же день в Белграде состоится масштабное шествие, тематически связанное с московским мероприятием.

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