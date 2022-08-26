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Медведев заявил о проблеме с недофинансированностью миграционных служб России

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о проблеме с недофинансированностью миграционных служб страны.
Медведев заявил о проблеме с недофинансированностью миграционных служб России
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом он сказал на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Сотрудники миграционных служб имеют дело с тысячами иностранцев... Эта работа большая, сложная, ответственная, требует оперативности, качества, но не секрет, что и оборудование, и средства связи, и помещения далеко не всегда отвечают современным требованиям, а такого быть не должно», — цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, без необходимого финансирования «нормальная работа всех профильных структур невозможна». 

Ранее Медведев заявил, что готовится законопроект об условиях пребывания иностранцев в России.

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