Медведев заявил о проблеме с недофинансированностью миграционных служб России

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о проблеме с недофинансированностью миграционных служб страны.

Об этом он сказал на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Сотрудники миграционных служб имеют дело с тысячами иностранцев... Эта работа большая, сложная, ответственная, требует оперативности, качества, но не секрет, что и оборудование, и средства связи, и помещения далеко не всегда отвечают современным требованиям, а такого быть не должно», — цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, без необходимого финансирования «нормальная работа всех профильных структур невозможна».

Ранее Медведев заявил, что готовится законопроект об условиях пребывания иностранцев в России.