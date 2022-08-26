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Завкафедрой РУДН рассказала, как отказаться от автоматического расчёта пенсии

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Заведующая кафедрой бухгалтерского учёта аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что в случае, если гражданин хочет отказаться от автоматического расчёта пенсии и перейти к выплатам с учётом дополнительных документов, ему надо подать заявление за месяц до выхода на пенсию.
Завкафедрой РУДН рассказала, как отказаться от автоматического расчёта пенсии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщило агентство «Прайм».

По словам Петровской, для этого необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда заявление, трудовую книжку и паспорт не раньше чем за месяц до дня выхода на пенсию.

Также она рассказала, что следует приложить другие документы, например, те, что подтверждают наличие нетрудоспособных членов семьи.

Специалист добавила, что заявление может быть подано лично либо в электронном виде. Срок его рассмотрения составляет до пяти рабочих дней.

Она рассказала, что обычно работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заранее предоставляют сведения и копии документов сотрудников, планирующих выход на пенсию. Это даёт ПФР возможность заранее начать проверку пенсионных прав.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты.

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