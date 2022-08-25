Из Тамбовской области в ЛНР отправили стройматериалы и оборудование

Из Тамбовской области в Новоайдарский район ЛНР отправили очередную партию гуманитарного груза со стройматериалами и оборудованием для восстановления жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Также в состав гумпомощи вошли продукты и предметы первой необходимости.

По заявке Новоайдарского района в области формируют следующую партию груза.

Также стало известно, что в Свердловской области собрали 8 т гуманитарной помощи для школьников из Макеевки в ДНР, передаёт ИА REGNUM.

«Сбор школьных принадлежностей в рамках акции «К школе готов!» объявили 27 июля. Пункт сбора был открыт в Доме добровольцев на улице Крылова. Благодаря волонтёрам и неравнодушным гражданам удалось собрать 8 т гуманитарной помощи. Это не только школьные наборы, но и спортивный инвентарь», — заявил член Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко.

Ранее сообщалось, что волонтёры гуманитарной миссии «Единой России» раздали в Геническе 2500 наборов с продуктами и лекарствами жителям города.