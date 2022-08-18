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Волонтёры ЕР раздали 2500 наборов с продуктами и лекарствами жителям Геническа

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Волонтёры гуманитарной миссии «Единой России» раздали в Геническе 2500 наборов с продуктами и лекарствами жителям города.
Волонтёры ЕР раздали 2500 наборов с продуктами и лекарствами жителям Геническа
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Взгляд».

«С момента начала работы гуманитарной миссии «Единой России» в Геническе к нам обратились здесь уже более 5500 человек. Работаем как в порядке живой очереди, так и с коллективными заявками. Передаём всё необходимое для маломобильных жителей через старших по домам и квартальных», — заявил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единой России», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Волонтёры также доставляют продукты, лекарства и другие необходимые вещи жителям отдалённых сёл Херсонской области.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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