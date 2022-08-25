Психолог Таланов посоветовал помогать будущим первоклассникам адаптироваться к незнакомому коллективу

Психолог Роман Таланов рассказал, как подготовить будущих первоклассников к школе.

В беседе с Life.ru он посоветовал наладить режим дня примерно за две недели до начала учёбы. Также необходимо помочь ребёнку адаптироваться к незнакомому коллективу.

Как считает Таланов, не менее важно создать правильный эмоциональный настрой, убедить ребёнка в важности школьных занятий.

Психолог выразил мнение, что школа не должна стать для детей испытанием, поэтому нужно обращать внимание на то, в каком состоянии они находятся утром.

Ещё один важный момент — не пытаться заранее освоить с ребёнком школьную программу, заключил Таланов.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.