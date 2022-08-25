Психолог Эснер посоветовал приходить на собеседование в состоянии уверенности

Психолог, коуч, НЛП-тренер Дмитрий Эснер рассказал, как успешно пройти собеседование.

«Самое главное — это состояние, с которым мы приходим на собеседование. Вы можете обладать огромным количеством навыков, огромным опытом, но при этом чувствовать себя неуверенно в коммуникации с другими людьми и из-за этого забыть сказать о половине своих качеств», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, прежде всего нужно повысить в себе состояние уверенности. Эснер также советует осознать свою ценность, вспомнить о качествах и чертах характера, которые помогли в той или иной ситуации.

«Как правило, человек, которому отказывают, испытывает чувство разочарования. Будто отказ — это про него. Важно останавливать эту рефлексию и научиться воспринимать отказ как просто отказ, а не что-то большее», — сообщил эксперт.

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