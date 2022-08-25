В России предложили узаконить статус добровольца — участника СВО

Министерство обороны России готовит проект о назначении пенсии по потере кормильца для семей добровольцев — участников СВО.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Вероятнее всего, потребуется ввести новый документ: скажем, при поступлении человека на службу в качестве добровольца военкомат, к которому он приписан, обязан будет выдавать ему справку по установленному образцу», — заявили в ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, в случае гибели человека в ходе СВО его родственники смогут предоставить органам соцзащиты такую справку и, таким образом, претендовать на начисление пенсии.

«Возможно, военкоматы обяжут изучить все личные дела участников СВО, которые через них прошли, и на основании полученных сведений составить реестр добровольцев. В любом случае без материальной поддержки никого не оставят», — подчеркнули в ведомстве.

Согласовать законопроект предполагается до конца 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала поправки в Налоговый кодекс и профильный закон о добровольчестве на право волонтёров возмещать расходы на связь и отмену НДФЛ на компенсацию.