Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства индивидуальных домов

Президент России Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства гражданами индивидуальных домов.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях развития индивидуального жилищного строительства: представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно», — говорится в заявлении.

Также президент поручил обеспечить наделение российских субъектов правом устанавливать возможность предоставления земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством построить индивидуальный жилой дом и зарегистрировать права на него.

Ранее «Известия» сообщали, что в ряде крупных российских городов наблюдается бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки.