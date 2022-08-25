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Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства индивидуальных домов

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Президент России Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства гражданами индивидуальных домов.
Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства индивидуальных домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях развития индивидуального жилищного строительства: представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно», — говорится в заявлении.

Также президент поручил обеспечить наделение российских субъектов правом устанавливать возможность предоставления земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством построить индивидуальный жилой дом и зарегистрировать права на него.

Ранее «Известия» сообщали, что в ряде крупных российских городов наблюдается бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки.

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