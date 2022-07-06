В России снизилась стоимость строительства деревянных домов

Сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова рассказала, что спрос на строительство индивидуальных домов в России держится на уровне допандемийного периода.

Очереди расписаны на полтора-два месяца вперёд, тогда как в прошлом году растягивались на полгода и более, отметила она в беседе с «Российской газетой».

Между тем цены на дома, достигавшие пика в августе прошлого года, существенно снизились. Экспорт в Европу встал, а Китай не может скупать древесину в больших объёмах из-за сложностей с доставкой, поясняет Юрлова.

Стоимость 1 кв. м индивидуального деревянного дома снизилась с пиковых 90—100 тыс. рублей в августе до 60—80 тыс. рублей, отмечает эксперт. Дальше дешеветь пиломатериалы вряд ли будут, считает она. Таким образом, по мнению Юрловой, формируется отложенный спрос на домостроение.

Ранее «Известия» сообщали, что в ряде крупных российских городов наблюдается бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки.