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Площадь горящей сухой травы на Ставрополье достигла 300 га

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Площадь горящей сухой растительности в посёлке Озерный в Ставропольском крае достигла 300 га. Распространение огня локализовано, повреждены два жилых дома и десять хозяйственных построек.
Площадь горящей сухой травы на Ставрополье достигла 300 га
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«В Ставропольском крае в посёлке Озерный локализовали горение сухой растительности на площади 300 га. От огня пострадали два жилых дома и десять хозяйственных построек», — сказали в ведомстве.

Пожарным подразделениям удалось не допустить дальнейшего распространения огня на жилые строения.

Жильцам повреждённых домов и квартир выплатят компенсации, до момента восстановления жилья им могут предоставить для проживания временное.

Причины возгорания устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Глава МЧС России Александр Куренков 25 августа сообщил, что в лесах Рязанской области, где распространяются пожары, были поджоги.

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