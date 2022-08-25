Площадь горящей сухой травы на Ставрополье достигла 300 га
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
«В Ставропольском крае в посёлке Озерный локализовали горение сухой растительности на площади 300 га. От огня пострадали два жилых дома и десять хозяйственных построек», — сказали в ведомстве.
Пожарным подразделениям удалось не допустить дальнейшего распространения огня на жилые строения.
Жильцам повреждённых домов и квартир выплатят компенсации, до момента восстановления жилья им могут предоставить для проживания временное.
Причины возгорания устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Глава МЧС России Александр Куренков 25 августа сообщил, что в лесах Рязанской области, где распространяются пожары, были поджоги.