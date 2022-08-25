Вице-премьер сообщил об улучшении ситуации с пожарами в Нижегородской области и Марий Эл

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл стала намного лучше.

По его словам, в данных регионах уже не наблюдается активной фазы горения, а пожар на открытом пламени удалось локализовать.

«То, что мы видим в качестве задымления, — это уже остаточное явление», — цитирует Григоренко РИА Новости.

По его прогнозам, ситуация с задымлением кардинально изменится в ближайшее время.

Также Григоренко заверил, что пожары не несут угрозы населённым пунктам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, лично ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях.

До этого стало известно, что в России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров, которую возглавил Григоренко.