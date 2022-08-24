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Путин поручил вице-премьеру Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами

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Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, лично ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях.
Путин поручил вице-премьеру Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
  • РИА Новости

«Я прошу Дмитрия Григоренко посетить регионы, где самая сложная сейчас, напряжённая ситуация, посмотреть, что там происходит, и сделать необходимые предложения», — сказал Путин в ходе совещания по ситуации с пожарами в России.

Ранее сообщалось, что в России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров. 

Комиссию возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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