Путин поручил вице-премьеру Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами
- РИА Новости
«Я прошу Дмитрия Григоренко посетить регионы, где самая сложная сейчас, напряжённая ситуация, посмотреть, что там происходит, и сделать необходимые предложения», — сказал Путин в ходе совещания по ситуации с пожарами в России.
Ранее сообщалось, что в России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров.
Комиссию возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.