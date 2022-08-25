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В МВД призвали учитывать давление недружественных стран при подготовке к выборам

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Первый замглавы МВД России Александр Горовой призвал учитывать давление со стороны недружественных стран на фоне спецоперации на Украине при подготовке к проведению предстоящих выборов.
В МВД призвали учитывать давление недружественных стран при подготовке к выборам
  • РИА Новости

По его словам, с начала спецоперации произошли кардинальные изменения условий функционирования органов исполнительной власти всех уровней из-за давления, оказываемого на Россию со стороны недружественных государств.

«(Это. — RT) необходимо учитывать при реализации комплекса организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов», — сказал Горовой.

Он призвал глав органов внутренних дел на местах «с максимальной отдачей» подойти к работе в связке с избиркомами и учитывать также ограничения в регионах из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что на портале мэра и правительства Москвы появился сервис, благодаря которому можно проверить учётную запись для участия в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в сентябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле.

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