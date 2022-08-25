В МВД сообщили о госпитализации трёх человек после массовой драки в гостинице на Кубани
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Отмечается, что конфликт произошёл на бытовой почве.
«С места происшествие были госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники полиции изъяли три травматических пистолета, нож и охолощённый автомат Калашникова», — говорится в заявлении.
В июле сообщалось, что в Москве на Болотниковской улице между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, который перерос в драку.