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В МВД сообщили о госпитализации трёх человек после массовой драки в гостинице на Кубани

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В результате массовой драки на территории гостиницы в посёлке Лермонтово госпитализированы три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.
В МВД сообщили о госпитализации трёх человек после массовой драки в гостинице на Кубани
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что конфликт произошёл на бытовой почве.

«С места происшествие были госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники полиции изъяли три травматических пистолета, нож и охолощённый автомат Калашникова», — говорится в заявлении.

В июле сообщалось, что в Москве на Болотниковской улице между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, который перерос в драку.

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