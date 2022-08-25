Член СПЧ Каляпин заявил, что напавший на него мужчина представился полицейским

Напавший на члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина в Нижегородской области представился сотрудником полиции и заявил, что ему надо убить правозащитника.

По словам пострадавшего, инцидент произошёл в глухой деревне.

«Мы там отмечали день рождения... И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил. Он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15—20 минут. Он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть», — заявил Каляпин РИА Новости.

Правозащитник предположил, что нападавшим мог быть один из его недоброжелателей. По словам Каляпина, правоохранительные органы выясняют, является ли мужчина сотрудником полиции.

«Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, ещё выпил алкоголь и ему снесло крышу», — добавил член СПЧ.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина совершил покушение на жизнь члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина в Нижегородской области.

Пострадавший госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.