«Ъ»: продажи ноутбуков в России в июле снизились на 22% год к году

Продажи ноутбуков в России в июле снизились на 22% год к году. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.

Как рассказал источник издания в одном из ретейлеров, всего в июле в России продали 222 тыс. ноутбуков на 13,1 млрд рублей.

Отмечается, что китайские компании Honor и Huawei увеличивают продажи на фоне их сокращения у Apple и Asus, приостановивших официальные поставки в Россию на фоне спецоперации на Украине.

В статье говорится, что ретейлеры и дистрибьюторы прогнозируют продолжение укрепления китайских брендов в России.

Ранее газета «Известия» писала, что в России значительно сократился спрос на компьютерную технику со стороны населения: в II квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на сумму 33 млрд рублей, что, соответственно, на 40 и 45% меньше, чем в I квартале.