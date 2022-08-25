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«Ъ»: продажи ноутбуков в России в июле снизились на 22% год к году

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Продажи ноутбуков в России в июле снизились на 22% год к году. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров. 
«Ъ»: продажи ноутбуков в России в июле снизились на 22% год к году
  • Gettyimages.ru

Как рассказал источник издания в одном из ретейлеров, всего в июле в России продали 222 тыс. ноутбуков на 13,1 млрд рублей. 

Отмечается, что китайские компании Honor и Huawei увеличивают продажи на фоне их сокращения у Apple и Asus, приостановивших официальные поставки в Россию на фоне спецоперации на Украине.

В статье говорится, что ретейлеры и дистрибьюторы прогнозируют продолжение укрепления китайских брендов в России.

Ранее газета «Известия» писала, что в России значительно сократился спрос на компьютерную технику со стороны населения: в II квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на сумму 33 млрд рублей, что, соответственно, на 40 и 45% меньше, чем в I квартале.

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