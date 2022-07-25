Россияне стали реже покупать компьютерную технику во II квартале этого года

В России значительно сократился спрос на компьютерную технику со стороны населения: во II квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на сумму 33 млрд рублей, это на 40 и 45% меньше, чем в I квартале.

Об этом пишут «Известия».

Согласно оценке аналитиков МТС, в апреле — июне в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем за аналогичный период 2021 года.

Снижение продаж обусловлено как дефицитом устройств, так и сокращением покупательской способности населения и желанием сэкономить, прокомментировал ситуацию сотрудник одного из ретейлеров.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.