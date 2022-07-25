Россияне стали реже покупать компьютерную технику во II квартале этого года
- Gettyimages.ru
- © 97
Об этом пишут «Известия».
Согласно оценке аналитиков МТС, в апреле — июне в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем за аналогичный период 2021 года.
Снижение продаж обусловлено как дефицитом устройств, так и сокращением покупательской способности населения и желанием сэкономить, прокомментировал ситуацию сотрудник одного из ретейлеров.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.