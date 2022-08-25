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Россияне назвали диапазон в 50—100 тысяч рублей комфортным для пенсии

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По результатам опроса сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ», для комфортной жизни россиянам необходимо около 50—100 тыс. рублей дополнительного дохода на пенсии.
Россияне назвали диапазон в 50—100 тысяч рублей комфортным для пенсии
  • Gettyimages.ru

Как сообщают «Известия», 84% опрошенных граждан планируют выйти на пенсию после 50 лет. Они также сообщили, что планируют получать дополнительный доход на пенсии.

При этом 46% респондентов заявили, что желают жить на собственные накопления, и почти столько же — 43% — рассчитывают на пассивный доход от вкладов и инвестиций.

Большинство россиян сошлись во мнении, что на пенсии им будет достаточно ежемесячно получать от 50 до 100 тыс. рублей. Ещё 18% заявили, что им хватит 100—150 тыс. рублей в месяц.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты.

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