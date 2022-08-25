Россияне назвали диапазон в 50—100 тысяч рублей комфортным для пенсии
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Как сообщают «Известия», 84% опрошенных граждан планируют выйти на пенсию после 50 лет. Они также сообщили, что планируют получать дополнительный доход на пенсии.
При этом 46% респондентов заявили, что желают жить на собственные накопления, и почти столько же — 43% — рассчитывают на пассивный доход от вкладов и инвестиций.
Большинство россиян сошлись во мнении, что на пенсии им будет достаточно ежемесячно получать от 50 до 100 тыс. рублей. Ещё 18% заявили, что им хватит 100—150 тыс. рублей в месяц.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты.