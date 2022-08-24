Мэр Москвы Собянин заявил, что город справился с санкционным давлением

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил, что экономического коллапса на фоне санкций в столице не случилось и город справился с санкционным давлением.

По его словам, целью введённых антироссийских санкций было создание экономического коллапса в стране.

«Мы выстояли, и можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью», — приводит слова Собянина РИА Новости.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции также навредили тем странам, которые их вводили.

В июле Собянин заявил, что санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике.