Издатель «Ведомостей» сообщил о смене владельца

Издатель газеты «Ведомости» — АО «Бизнес Ньюс Медиа» — сообщил о смене владельца, 100% акций приобрёл медиаменеджер Олег Леонов.

«100% акций АО «Саппорт», являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрёл медиаменеджер Олег Леонов», — сообщило издание.

Также сформирован новый совет директоров организации.

Помимо Леонова, в него вошли директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Фёдор Войтоловский, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь «Газпромбанка» Антон Трифонов и другие.