Издатель «Ведомостей» сообщил о смене владельца
- РИА Новости
«100% акций АО «Саппорт», являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрёл медиаменеджер Олег Леонов», — сообщило издание.
Также сформирован новый совет директоров организации.
Помимо Леонова, в него вошли директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Фёдор Войтоловский, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь «Газпромбанка» Антон Трифонов и другие.