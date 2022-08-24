Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Девять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщает ТАСС, об этом написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram.

«В Дзержинске на Автозаводском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта (столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль)... Предварительное число пострадавших — девять», — отметил он.

По его словам, на месте работают три бригады скорой медицинский помощи.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного ДТП на трассе в Ульяновской области.