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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

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Девять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Дзержинске Нижегородской области.
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram.

«В Дзержинске на Автозаводском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта (столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль)... Предварительное число пострадавших — девять», — отметил он.

По его словам, на месте работают три бригады скорой медицинский помощи.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного ДТП на трассе в Ульяновской области.

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