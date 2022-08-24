Мишустин: кабмин России запускает новую программу расселения аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство запускает новую программу расселения аварийного жилья.

Как он отметил на заседании кабмина, в этом году на соответствующие цели предусмотрено выделить 22,5 млрд рублей.

«В стране продолжается расселение людей из аварийного жилья, президентом поставлена задача форсировать такую работу. Для этого правительство запускает новую программу, она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года, и позволит нашим гражданам быстрее переехать в комфортное и безопасное жильё», — цитирует его ТАСС.

По его словам, первыми средства будут получать девять регионов, которые до 1 мая в полном объёме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье с начала 2022 года из аварийного жилья расселили более 2,6 тыс. человек.