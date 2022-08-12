В Подмосковье из аварийного жилья расселили более 2,6 тысячи человек

В Подмосковье с начала 2022 года из аварийного жилья расселили более 2,6 тыс. человек.

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказали на заседании Общественного совета при Минстрое Подмосковья.

Плановый показатель по расселению ветхих домов в этом году планируется повысить.

Как отметили на заседании, в 2022 году за счёт средств бюджета планируется построить 53 объекта социальной инфраструктуры различного назначения, а к 1 сентября — завершить строительство семи школ и четырёх детских садов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области откроется восемь новых поликлиник до конца 2022 года.