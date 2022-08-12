В Подмосковье из аварийного жилья расселили более 2,6 тысячи человек
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Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказали на заседании Общественного совета при Минстрое Подмосковья.
Плановый показатель по расселению ветхих домов в этом году планируется повысить.
Как отметили на заседании, в 2022 году за счёт средств бюджета планируется построить 53 объекта социальной инфраструктуры различного назначения, а к 1 сентября — завершить строительство семи школ и четырёх детских садов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области откроется восемь новых поликлиник до конца 2022 года.