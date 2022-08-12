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В Подмосковье из аварийного жилья расселили более 2,6 тысячи человек

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В Подмосковье с начала 2022 года из аварийного жилья расселили более 2,6 тыс. человек.
В Подмосковье из аварийного жилья расселили более 2,6 тысячи человек
  • Gettyimages.ru
  • © OJO Images

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказали на заседании Общественного совета при Минстрое Подмосковья.

Плановый показатель по расселению ветхих домов в этом году планируется повысить.

Как отметили на заседании, в 2022 году за счёт средств бюджета планируется построить 53 объекта социальной инфраструктуры различного назначения, а к 1 сентября — завершить строительство семи школ и четырёх детских садов. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области откроется восемь новых поликлиник до конца 2022 года.

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