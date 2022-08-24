Физтех-лицей в Долгопрудном признали лучшей школой Подмосковья

Физтех-лицей имени П.Л. Капицы в Долгопрудном признан лучшей школой Подмосковья по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на исследование, проведённое рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

В топ-50 лучших школ по конкурентоспособности выпускников попали те, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие высшие учебные заведения России.

Физтех-лицей имени П.Л. Капицы регулярно попадает в рейтинги российских и подмосковных школ, ученики систематически занимают призовые места на различных предметных олимпиадах, успешно сдают ЕГЭ.

Отмечается, что второе место рейтинга по Подмосковью занял лицей научно-инженерного профиля из города Королёва, третье — школа №6 города Мытищи.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob сообщало, что в 2022 году средняя сумма трат родителей на подготовку к школе ребёнка в Казани выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 11,9 тыс. рублей.