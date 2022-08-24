«Росатом» готов оказать поддержку миссии МАГАТЭ в ходе визита на Запорожскую АЭС

«Росатом» готов оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе логистическую.

Как сообщает пресс-служба компании в Telegram, об этом говорилось в ходе встречи в Стамбуле генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации», — отмечается в заявлении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона ожидает визита специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время.