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Эксперт Валинуров напомнил о невостребованности некоторых специалистов в определённый сезон

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Президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал, как в зависимости от сезона меняется востребованность некоторых специалистов и вакансий.
Эксперт Валинуров напомнил о невостребованности некоторых специалистов в определённый сезон
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» Валинуров сказал, что, вопреки распространённому мнению, с приходом осени не возникает особого спроса на определённые профессии, но появляется меньшая заинтересованность в некоторых вакансиях.

В то же время, по мнению специалиста, с приходом осени продавцы мороженого и флажков на улице из-за ухудшения погодных условий становятся менее востребованными.

При этом он отметил, что есть вакансии, которые остаются востребованными всегда, вне зависимости от времени года.

«Если говорить о ближайших месяцах, то востребованными окажутся люди в IT-сфере, курьеры и разнорабочие. Но это в большей степени связано не со временем года, а с простой необходимостью в новых сотрудниках», — рассказал Валинуров.

Ранее в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о востребованных профессиях в России.

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