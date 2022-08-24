Глава МЧС: угрозы населённым пунктам в Рязанской области из-за лесных пожаров нет

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что угрозы населённым пунктам в Рязанской области из-за лесных пожаров нет.

Об этом он сказал на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации с природными пожарами в российских регионах.

«В превентивных целях осуществлена частичная эвакуация из двух населённых пунктов, однако благодаря оперативно принимаемым мерам, слаженной работе авиации и наземной группировки перехода огня не допущено. В настоящий момент угрозы населённым пунктам нет», — заявил глава МЧС.

Вместе с этим он добавил, что обстановка с лесными пожарами в регионе осложняется сильными порывами ветра, до 25 м/ч. Это способствует переходу пожара из низового в верховой, что может создавать угрозу жилым домам и строениям.

Ранее Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.