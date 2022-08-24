Малков рассказал о наиболее сложных участках Рязанской области в вопросе лесных пожаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о наиболее сложных участках региона в вопросе лесных пожаров.

«Сейчас с учётом распространения ветра наибольшую опасность по распространению пожара представляет северная и северо-восточная кромка пожара. Как раз основные ресурсы у нас там и сосредоточены, там местами достаточно сложно проходимая территория, поэтому главная задача там сейчас — это доставить в нужную точку наземную технику и людей для тушения. И, соответственно, обеспечить безопасный подход», — отметил губернатор.

Об этом он сказал на совещании по борьбе с лесными пожарами в российских регионах с участием президента России Владимира Путина.

Ранее Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.