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Малков рассказал о наиболее сложных участках Рязанской области в вопросе лесных пожаров

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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о наиболее сложных участках региона в вопросе лесных пожаров.
Малков рассказал о наиболее сложных участках Рязанской области в вопросе лесных пожаров
  • РИА Новости

«Сейчас с учётом распространения ветра наибольшую опасность по распространению пожара представляет северная и северо-восточная кромка пожара. Как раз основные ресурсы у нас там и сосредоточены, там местами достаточно сложно проходимая территория, поэтому главная задача там сейчас — это доставить в нужную точку наземную технику и людей для тушения. И, соответственно, обеспечить безопасный подход», — отметил губернатор.

Об этом он сказал на совещании по борьбе с лесными пожарами в российских регионах с участием президента России Владимира Путина.

Ранее Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.

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