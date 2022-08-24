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Эксперт по безопасности Ющук объяснил, зачем мошенники оставляют пропущенные звонки

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Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук объяснил, зачем телефонные мошенники оставляют пропущенные звонки.
Эксперт по безопасности Ющук объяснил, зачем мошенники оставляют пропущенные звонки
  • Gettyimages.ru

В беседе с URA.RU он рассказал, что телефонные мошенники надеются, что жертва сама перезвонит. Ведь в таком случае создаётся впечатление, что люди якобы больше настроены на общение и с ними проще вести диалог.

Ющук также отметил, что мошенники могут подменить номер, с которого звонят.

«Они могут дать подменный номер, когда высвечивается не тот, который на самом деле у них есть. Это вполне реально. Существует система, которая позволяет, чтобы высвечивался нужный им номер. С этим должны бороться сами операторы», — добавил он.

Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.

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