В Роскачестве отчитались о результатах проверки школьных рюкзаков

Эксперты Роскачества отчитались о результатах проверки школьных рюкзаков.

Об этом сообщает kp.ru.

«В техрегламенте нет случайных требований. Чем больше весит ранец, тем меньше учебников и тетрадок мы можем в него положить, чтобы он не стал слишком тяжёлым и вредным для для осанки и в целом для здоровья», — заявила врач-педиатр Татьяна Буцкая, член наблюдательного совета Роскачества.

Половина из 20 исследованных рюкзаков имела какие-либо нарушения требований, в основном связанные с неправильной информацией на маркировке, а также с несоответствием параметров рюкзака заявленному возрасту.

Лучшими признаны два рюкзака — марок Erhaft и Herlitz. Также среди лидеров рейтинга оказались рюкзаки Grizzly и ErichKrause.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.