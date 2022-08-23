Следователи проводят обыски в квартире, где проживала подозреваемая украинка Вовк
- РИА Новости
В сообщении СК России отмечается, что Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина, для наблюдения.
«В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нём также проводится обыск», — заявило ведомство.
Следствие планирует объявить Вовк в розыск.
Вечером 20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.