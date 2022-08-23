Следователи проводят обыски в квартире, где проживала подозреваемая украинка Вовк

Следователи проводят обыски в квартире, которую арендовала украинка Наталья Вовк, подозреваемая в исполнении убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

В сообщении СК России отмечается, что Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина, для наблюдения.

«В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нём также проводится обыск», — заявило ведомство.

Следствие планирует объявить Вовк в розыск.

Вечером 20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.