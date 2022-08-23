Суд продлил арест фигуранту дела о государственной измене Игорю Кондрацкому
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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кондрацкому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября», — рассказали РИА Новости в суде.
В суде не раскрыли, что именно вменяется Кондрацкому, — материалы дела засекречены.
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Александра Нерушу за попытку передать за границу сырьё или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения.