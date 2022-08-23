Суд продлил арест фигуранту дела о государственной измене Игорю Кондрацкому

Лефортовский суд Москвы продлил арест фигуранту дела о государственной измене Игорю Кондрацкому до 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кондрацкому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября», — рассказали РИА Новости в суде.

В суде не раскрыли, что именно вменяется Кондрацкому, — материалы дела засекречены.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Александра Нерушу за попытку передать за границу сырьё или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения.