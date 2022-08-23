«Магнит» вводит обязательный масочный режим для работников магазинов
- РИА Новости
Как пишет Интерфакс, маски станут обязательными для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия сети, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров.
Также «Магнит» увеличит количество санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах.
По последним данным, в России за 24 часа выявлено 30 967 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 33 061.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.