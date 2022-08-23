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«Магнит» вводит обязательный масочный режим для работников магазинов

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Ритейлер «Магнит» со вторника, 23 августа, вводит для работников магазинов обязательный масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
«Магнит» вводит обязательный масочный режим для работников магазинов
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс, маски станут обязательными для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия сети, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров.

Также «Магнит» увеличит количество санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах.

По последним данным, в России за 24 часа выявлено 30 967 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 33 061.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

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