«Магнит» вводит обязательный масочный режим для работников магазинов

Ритейлер «Магнит» со вторника, 23 августа, вводит для работников магазинов обязательный масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Как пишет Интерфакс, маски станут обязательными для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия сети, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров.

Также «Магнит» увеличит количество санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах.

По последним данным, в России за 24 часа выявлено 30 967 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 33 061.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.