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В Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки за три месяца

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В Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов за три месяца. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки за три месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал Ефимов, Москва — лидер среди регионов по данному виду кредитования. На столицу приходится около 30% от числа выданных льготных IT-ипотек в России.

«Всего с мая по июль московские IT-специалисты подали почти 4,3 тыс. заявок на оформление таких кредитов. Более 2,8 тыс. из них были одобрены, 720 человек уже заключили с банками соответствующие договоры», — уточнил заместитель мэра.

Ранее эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о динамике ставок по ипотеке.

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