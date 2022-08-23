В Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки за три месяца

В Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов за три месяца. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал Ефимов, Москва — лидер среди регионов по данному виду кредитования. На столицу приходится около 30% от числа выданных льготных IT-ипотек в России.

«Всего с мая по июль московские IT-специалисты подали почти 4,3 тыс. заявок на оформление таких кредитов. Более 2,8 тыс. из них были одобрены, 720 человек уже заключили с банками соответствующие договоры», — уточнил заместитель мэра.

Ранее эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о динамике ставок по ипотеке.