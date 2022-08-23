В Школе точных наук рассказали, как сэкономить на подготовке ребёнка к учебному году

Основатель Школы точных наук Михаил Юмашев рассказал, как сэкономить на подготовке ребёнка к новому учебному году.

«Не покупайте дорогие тетрадки, ручки, простые карандаши. Дети их часто теряют, одалживают или портят. Лучше потратить больше на хороший рюкзак, потому что он прослужит несколько лет, вместительный пенал и цветные карандаши, которые развивают креативное мышление», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, перед покупкой лучше сравнить цены на нужные товары, чтобы не переплачивать. Например, можно съездить в несколько магазинов, изучить ассортимент маркетплейсов.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.