военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Школе точных наук рассказали, как сэкономить на подготовке ребёнка к учебному году

Короткая ссылка
Основатель Школы точных наук Михаил Юмашев рассказал, как сэкономить на подготовке ребёнка к новому учебному году.
В Школе точных наук рассказали, как сэкономить на подготовке ребёнка к учебному году
  • РИА Новости

«Не покупайте дорогие тетрадки, ручки, простые карандаши. Дети их часто теряют, одалживают или портят. Лучше потратить больше на хороший рюкзак, потому что он прослужит несколько лет, вместительный пенал и цветные карандаши, которые развивают креативное мышление», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, перед покупкой лучше сравнить цены на нужные товары, чтобы не переплачивать. Например, можно съездить в несколько магазинов, изучить ассортимент маркетплейсов.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить