В Школе точных наук рассказали, как сэкономить на подготовке ребёнка к учебному году
- РИА Новости
«Не покупайте дорогие тетрадки, ручки, простые карандаши. Дети их часто теряют, одалживают или портят. Лучше потратить больше на хороший рюкзак, потому что он прослужит несколько лет, вместительный пенал и цветные карандаши, которые развивают креативное мышление», — заявил он в беседе с Life.ru.
По словам эксперта, перед покупкой лучше сравнить цены на нужные товары, чтобы не переплачивать. Например, можно съездить в несколько магазинов, изучить ассортимент маркетплейсов.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.