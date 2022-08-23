Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутника V» против штаммов «дельта» и «омикрон»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Отмечается, что новый вариант вакцины создан с учётом особенностей этих штаммов.
В сообщении уточняется, что адаптированная вакцина «Спутник V» обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в лёгких у животных.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции в 3—3,5 раза эффективнее западных.