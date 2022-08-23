Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутника V» против штаммов «дельта» и «омикрон»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций объявили о разработке адаптированной версии вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Отмечается, что новый вариант вакцины создан с учётом особенностей этих штаммов.

В сообщении уточняется, что адаптированная вакцина «Спутник V» обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в лёгких у животных.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции в 3—3,5 раза эффективнее западных.