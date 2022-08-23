военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутника V» против штаммов «дельта» и «омикрон»

Короткая ссылка
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций объявили о разработке адаптированной версии вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон».
Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутника V» против штаммов «дельта» и «омикрон»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Отмечается, что новый вариант вакцины создан с учётом особенностей этих штаммов.

В сообщении уточняется, что адаптированная вакцина «Спутник V» обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в лёгких у животных.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции в 3—3,5 раза эффективнее западных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить