Эксперт рынка недвижимости Саяпин высказался о динамике ставок по ипотеке

Эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин высказался о динамике ставок по ипотеке.

«Если сейчас ставка 8—8,5% у основных банков, то, если она будет 7%, это мало на что повлияет в целом. Тут уже больше дело не в ставке, а в психологических ожиданиях у населения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

При этом если ситуация будет стабильна, то цены перестанут снижаться и рынок постепенно пойдёт на разворот.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья.