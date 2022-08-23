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Эксперт рынка недвижимости Саяпин высказался о динамике ставок по ипотеке

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Эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин высказался о динамике ставок по ипотеке.
Эксперт рынка недвижимости Саяпин высказался о динамике ставок по ипотеке
  • РИА Новости

«Если сейчас ставка 8—8,5% у основных банков, то, если она будет 7%, это мало на что повлияет в целом. Тут уже больше дело не в ставке, а в психологических ожиданиях у населения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

При этом если ситуация будет стабильна, то цены перестанут снижаться и рынок постепенно пойдёт на разворот.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья.

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