Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство Дарьи Дугиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство журналистки Дарьи Дугиной.

«Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке», — написала она в Telegram.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепа об убийстве Дугиной.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По версии ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.