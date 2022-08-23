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Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство Дарьи Дугиной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство журналистки Дарьи Дугиной.
Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство Дарьи Дугиной
  • РИА Новости

«Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке», — написала она в Telegram.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепа об убийстве Дугиной.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По версии ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

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