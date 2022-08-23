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Сенатор Косачёв назвал реакцию Госдепа на убийство Дугиной образцом политического двуличия

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепа об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.
Сенатор Косачёв назвал реакцию Госдепа на убийство Дугиной образцом политического двуличия
  • РИА Новости

По его словам, комментарий американской стороны — вымученный.

«Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути, такое заявление Госдепа — своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме», — написал Косачёв в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, говоря о гибели журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что США осуждают насилие в отношении гражданских лиц.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

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