Сенатор Косачёв назвал реакцию Госдепа на убийство Дугиной образцом политического двуличия
- РИА Новости
По его словам, комментарий американской стороны — вымученный.
«Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути, такое заявление Госдепа — своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме», — написал Косачёв в Telegram-канале.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, говоря о гибели журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что США осуждают насилие в отношении гражданских лиц.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.