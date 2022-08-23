«Коммерсант»: в России до конца года создадут особый реестр нарушений кибербезопасности

До конца текущего года Минцифры России планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, который будет открыт для всех организаций, заявили источники «Коммерсанта» в ведомстве.

В первую очередь подразумеваются госорганы, госучреждения и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Отчёты показали, что нужно систематизировать перечень неприемлемых событий», — заявили источники издания.

Сначала ведомство сформирует перечень, после чего компании сами определят для себя характерные события и направят соответствующий доклад в правительство.

Ранее в пресс-службе Минцифры России заявили, что программу по созданию штабов по обеспечению кибербезопасности реализовали уже 99% субъектов страны и 85% органов власти.