В Минцифры рассказали о ходе создания штабов по кибербезопасности в российских регионах
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«Программу по созданию штабов по обеспечению кибербезопасности реализовали уже 99% субъектов и 85% органов власти. Созданы и функционируют в полном объёме 76 из 85 штабов, восемь находятся на этапе согласования», — цитирует заявление ТАСС.
Как отметили в ведомстве, большинство регионов проявили значительную активность и представили собственные предложения по повышению эффективности работы.
Ранее Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.