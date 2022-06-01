В Минцифры рассказали о ходе создания штабов по кибербезопасности в российских регионах

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В пресс-службе Минцифры России заявили, что программу по созданию штабов по обеспечению кибербезопасности реализовали уже 99% субъектов страны и 85% органов власти.
В Минцифры рассказали о ходе создания штабов по кибербезопасности в российских регионах
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«Программу по созданию штабов по обеспечению кибербезопасности реализовали уже 99% субъектов и 85% органов власти. Созданы и функционируют в полном объёме 76 из 85 штабов, восемь находятся на этапе согласования», — цитирует заявление ТАСС.

Как отметили в ведомстве, большинство регионов проявили значительную активность и представили собственные предложения по повышению эффективности работы.

Ранее Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.

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