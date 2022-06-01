В Минцифры рассказали о ходе создания штабов по кибербезопасности в российских регионах

В пресс-службе Минцифры России заявили, что программу по созданию штабов по обеспечению кибербезопасности реализовали уже 99% субъектов страны и 85% органов власти.

«Программу по созданию штабов по обеспечению кибербезопасности реализовали уже 99% субъектов и 85% органов власти. Созданы и функционируют в полном объёме 76 из 85 штабов, восемь находятся на этапе согласования», — цитирует заявление ТАСС.

Как отметили в ведомстве, большинство регионов проявили значительную активность и представили собственные предложения по повышению эффективности работы.

Ранее Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.