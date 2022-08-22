В Севастополе начнут прививочную кампанию от гриппа в сентябре

В Севастополе начнут прививочную кампанию от гриппа 1 сентября, заявил глава Департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Детская вакцина уже пришла, для беременных пришла. К сентябрю ожидаем для взрослых вакцину», — сказал Денисов на аппаратном совещании в правительстве города.

По его словам, сделать прививку можно будет в тех же пунктах, где проходит вакцинация от коронавируса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в поликлиниках Московской области стартовала вакцинация против гриппа.