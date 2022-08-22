В Севастополе начнут прививочную кампанию от гриппа в сентябре
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Детская вакцина уже пришла, для беременных пришла. К сентябрю ожидаем для взрослых вакцину», — сказал Денисов на аппаратном совещании в правительстве города.
По его словам, сделать прививку можно будет в тех же пунктах, где проходит вакцинация от коронавируса.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в поликлиниках Московской области стартовала вакцинация против гриппа.