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Лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области локализован

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Пресс-служба временно исполняющего обязанности главы Марий Эл Юрия Зайцева заявила, что природный пожар на границе Республики Марий Эл и Нижегородской области локализован.
Лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области локализован
  • © 12.mchs.gov.ru

Об этом Зайцеву доложил министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды республики Алексей Киселёв.

«Лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области локализован. На данный момент его площадь в Марий Эл составляет до 700 га. Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в распространённом сообщении.

Киселёв уточнил, что ведётся окарауливание и дотушивание очагов пламени, в ночное время — патрулирование. Сил и средств достаточно. 

Как ранее сообщал телеканал «360», министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.

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