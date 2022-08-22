Пресс-служба временно исполняющего обязанности главы Марий Эл Юрия Зайцева заявила, что природный пожар на границе Республики Марий Эл и Нижегородской области локализован.

Об этом Зайцеву доложил министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды республики Алексей Киселёв.

«Лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области локализован. На данный момент его площадь в Марий Эл составляет до 700 га. Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в распространённом сообщении.

Киселёв уточнил, что ведётся окарауливание и дотушивание очагов пламени, в ночное время — патрулирование. Сил и средств достаточно.

Как ранее сообщал телеканал «360», министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.