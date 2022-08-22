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В Подмосковье более 1000 детей-сирот обрели семью с начала года

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Органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи более 1 тыс. детей-сирот с начала 2022 года.
В Подмосковье более 1000 детей-сирот обрели семью с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksandr Latkun / EyeEm

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Система усыновления работает настолько эффективно, что большинство детей не находятся в семейном центре больше двух месяцев, а передаются сразу в приёмную семью. Мы также поддерживаем приёмные семьи материально, каждая семья получает 600—650 тыс. рублей в год», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Уточняется, что за каждой приёмной семьёй закреплён куратор.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют обеспечить жильём около 350 детей-сирот до конца 2022 года.

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