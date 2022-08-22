В Подмосковье более 1000 детей-сирот обрели семью с начала года
- Gettyimages.ru
- © Oleksandr Latkun / EyeEm
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Система усыновления работает настолько эффективно, что большинство детей не находятся в семейном центре больше двух месяцев, а передаются сразу в приёмную семью. Мы также поддерживаем приёмные семьи материально, каждая семья получает 600—650 тыс. рублей в год», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Уточняется, что за каждой приёмной семьёй закреплён куратор.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют обеспечить жильём около 350 детей-сирот до конца 2022 года.