В Ставропольском крае планируют обеспечить жильём 350 детей-сирот до конца года

В Ставропольском крае планируют обеспечить жильём около 350 детей-сирот до конца 2022 года. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 766 млн рублей.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

С начала года квартиры получили 86 человек. Ещё девять детей-сирот оформили сертификаты на покупку жилья. Краевое Минимущество рассматривает 31 заявку.

«Необходимо обязательно держать на контроле реализацию сертификатов детьми-сиротами. Нельзя допустить, чтобы они столкнулись с недобросовестными людьми и оказались обманутыми», — заявил губернатор Владимир Владимиров на совещании в правительстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье почти 900 детей-сирот обрели семью с начала года.