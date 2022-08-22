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В РСТ высказались об идее строительства курорта — аналога Сочи в Дагестане

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева высказалась об идее строительства курорта — аналога Сочи в Дагестане.
В РСТ высказались об идее строительства курорта — аналога Сочи в Дагестане
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Дагестан и так на сегодняшний день в высоком спросе в силу того, что представляет... исторический, культурный интерес, а также ландшафтный и эко-», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам Санаевой, если добавятся морские пляжи с инфраструктурой и сервисом, то на Дагестан будет ещё больший спрос.

Ранее сообщалось, что в России изучают возможность создания новой курортной зоны на побережье Каспийского моря в Дагестане.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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