«Ъ» рассказал об обсуждении планов строительства курорта — аналога Сочи в Дагестане

В России изучают возможность создания новой курортной зоны на побережье Каспийского моря в Дагестане. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника газеты на туррынке, этот проект обсуждали на прошлой неделе в ходе совещания по развитию внутреннего туризма с участием помощника президента Игоря Левитина.

Как заявил источник издания, глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что подходящий участок есть в Каякентском районе.

В аппарате Левитина и пресс-службе главы Дагестана газете не прокомментировали данную информацию.

При этом в Ростуризме подтвердили, что создание нового курорта в Дагестане прорабатывается с местными властями.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.