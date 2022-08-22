«Ъ» рассказал об обсуждении планов строительства курорта — аналога Сочи в Дагестане
- РИА Новости
По данным источника газеты на туррынке, этот проект обсуждали на прошлой неделе в ходе совещания по развитию внутреннего туризма с участием помощника президента Игоря Левитина.
Как заявил источник издания, глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что подходящий участок есть в Каякентском районе.
В аппарате Левитина и пресс-службе главы Дагестана газете не прокомментировали данную информацию.
При этом в Ростуризме подтвердили, что создание нового курорта в Дагестане прорабатывается с местными властями.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.